2022/04/18 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سواء كان الزبادي البلدي أو اليوناني أو حتى النباتي بدون مكونات حيوانية، أياً كان النوع الذي تفضل تناوله، من المحتمل أنك تدرك جيداً الآن أن هذا الزبادي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم عند تناوله بانتظام.ولطالما ارتبط الزبادي بقوة العظام وصحة الأمعاء وإمكانيات السيطرة على الوزن والحفاظ على معدلات الحرق في […]

ظهرت المقالة تناول الزبادي يومياً قد يضرّ قلبك..



هذه هي الجرعة الملائمة أولاً على ايرث نيوز.

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