كولومبيا.. القبض على زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات

2022/04/18 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت الشرطة والجيش الكولومبي، فاوستو بالاسيوس، زعيم إحدى أكبر عصابات تجارة المخدرات، ضمن ما يعرف بكارتل “غولف كلان”.وكتب وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، الذي أعلن النبأ على حسابه في “تويتر” قائلا: “تم القبض على زعيم عصابة “غولف كلان”، الملقب بدين باتريك.هذا الرجل أحد أكبر المجرمين المطلوبين في دائرة سوكري”.وأشار الوزير […]

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القبض على زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات أولاً على ايرث نيوز.

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