قيادي في الحكمة: عاملان يعرقلان اعادة

2022/04/18 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في تيار الحكمة جمال حسن، الوم الاحد، وجود عاملان يعرقلان اعادة الانتخابات النيابية في العراق.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يمر بفترة صعبة من الانسداد السياسي وبقاء الامور على حالها مشكلة معقدة لأنها ستؤدي الى تداعيات خطيرة في نهاية المطاف ما يستدعي موقف من قبل كل القوى في دعم مسار الحوارات والبحث عن مشتركات تسهم في حلحلة كل المشاكل وايجاد اطر للتفاهم تؤدي الى حسم تشكيل الحكومة".

واضاف حسن، ان "اعادة الانتخابات قد تكون نافذة بنظر البعض من القوى السياسية لكنها تصدم بعاملان تعرقلان هذا المسار الاول رفض القوى الفائزة هكذا خطوة لانها تخشى ان تفقد ما حصلت عليه من نتائج والثاني احتمالية عزوف جماهير واسع عن المشاركة وربما تصل المشاركة الى اقل من 10% وقد يكون الوضع اسوء".

واشار الى ان" تيار الحكمة ليس لديه اي اعتراض على اعادة الانتخابات اذا كان سيؤدي للخروج من الازمة السياسية الراهنة وتدفع الامور نحو مسارات تعالج الانسداد وتدفع الى انفراجه في المشهد العام".

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