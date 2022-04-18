طائرات حربية تركية تقصف أهدافا لمسلحين أكراد شمال العراق

2022/04/18 | 09:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا لمسلحين أكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية استهدفت منشآت تراوحت بين معسكرات ومخازن للذخيرة.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وكلاهما تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

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وقالت الوزارة في بيان إن العملية ركزت على مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وإلى جانب العملية الجوية شاركت قوات من الكوماندوس وقوات خاصة أيضا من البر والجو.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن "عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن، كما هو مخطط لها.



وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى".

ولم يتم إعطاء أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.

وقالت الوزارة إن هذه العملية استهدفت "منع الهجمات الإرهابية" و"ضمان أمن حدودنا" عقب تقييم بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم على نطاق واسع.

وأضافت أن المدفعية استخدمت أيضا في قصف أهداف للمسلحين في العملية العسكرية.وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق، كما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم هجماتها.

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