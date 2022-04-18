2022/04/18 | 09:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/18 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).