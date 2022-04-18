2022/04/18 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم شرطة المدائن من إلقاء القبض على متهم خطر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب، والابتزاز، والخطف، والقتل، وتوجد مذكرة قبض وتحري بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ضمن قاطع مسؤولية النهروان.وبينت القيادة إن السيد قائد شرطة بغداد أمر بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة ضابط وعدد من المنتسبين بالزي المدني […]

ظهرت المقالة بالتفاصيل..



شرطة بغداد تلقي القبض على متهم “خطير” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. شرطة بغداد تلقي القبض على متهم “خطير”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. شرطة بغداد تلقي القبض على متهم “خطير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).