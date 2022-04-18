خبير اقتصادي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود سيدخل إيرادات إضافية لخزينة الدولة

2022/04/18 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان التوجه نحو الاعتماد على المنتج المحلي من الوقود وعدم الاستيراد سيدخل مردودات جديدة لخزينة الدولة، لافتا الى ان العراق من أوائل المصدرين للنفط في العالم وبامكانه ان يكون في ذات المرتبة من حيث الوقود.وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود […]

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