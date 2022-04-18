القوة الجوية يلاعب الشباب للمرة الثانية في ظرف أربعة أيام

2022/04/18 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية نظيره الشباب السعودي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا مساء اليوم الاثنين.وستقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات المجموعة الثانية وهي المواجهة الثانية بين الفريقين في ظرف أربعة أيام.ويسعى فريق الصقور إلى تحقيق الانتصار في المباراة من أجل تعزيز آماله في بلوغ الدور […]

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