ظهر أثناء صعوده للتنفس.. رصد حوت نادر جدًا على شواطئ القنفذة بالسعودية

2022/04/18 | 09:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية رصد حوت بريدي مؤخرًا.وهذه الحيتان نادرة جدًا في البحر الأحمر، وتم توثيق خمسة حيتان خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر، وهدفها اكتشاف بيئة البحر الأحمر على طول سواحل المملكة.

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