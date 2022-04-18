صفوان عبد الغني: مباريات الجولة الـ27 متذبذبة النتائج

2022/04/18 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد المحلل الكروي صفوان عبد الغني أن مباريات الجولة الـ27 من الدوري العراقي الممتاز كانت متذبذبة النتائج . وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، إن " فريق فريق أمانة بغداد عاد بعد سلسلة من النتائج السلبية وحقق فوزاً مهماً على نادي الصناعة ، أما فريق الكرخ فقد حقق الفوز على فريق سامراء وعمَّقَ من جراحه وهي عودة مهمة الى تحقيق النتائج الايجابية وهذا الفوز قد يسهم بشكل كبير في بقائه في الدوري الممتاز خاصةً بعد سلسلة من النتائج غير المرضية ". واضاف عبد الغني، أن " مباراة النجف ونفط الوسط كانت مهمة وهي ديربي محافظة النجف والتي انتهت بالتعادل الايجابي فالمباراة كانت مثيرة وكانت عادلة من ناحية النتيجة اثر تكافؤ المستوى الفني ما بين الفريقين .واوضح عبد الغني، أن " فريق القاسم حقق فوزاً مهماً على الميناء في ملعبه وعمَّق من جراحاته وبات الميناء وسامراء قريبين جداً من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى،فيما تعادل الديوانية أمام فريق النفط بالرغم من أن المباراة على أرضه وبين جماهيره ".وأشار عبد الغني الى أن " فريق الطلبة استمر على تحقيق النتائج الايجابية وهو جانب مهم للفريق،إذ تمكن من البقاء في الوصافة والذي من الممكن أن يسهم بتواجده كوصيف للدوري هذا الموسم وهو استحقاق طبيعي لهذا الفريق بعد مجهودات ومثابرة من قبل الكادر الإداري واللاعبين والكادر الفني" .وبين عبد الغني أن " فريق الكهرباء تمكن من قلب نتيجة مباراته أمام فريق نفط البصرة وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد هذا الفوز مكنه من المحافظة على تواجده في منتصف الترتيب "،موضحاً، أن " فريق نفط ميسان أهدر فوزاً ثميناً كان بالامكان أن يحققه على فريق نوروز على أرضه وبين جماهيره ، هذا التعادل عزَّز من حظوظ نوروز واستمراره في الدوري ".وختم عبد الغني، أن " فريق أربيل عمَّق جراحات الزوراء واستمرار فريق الزوراء بالنتائج السلبية وعدم تسجيل الأهداف في المرمى المنافس وهي نقطة سلبية تحسب عليه في الفترة الأخيرة وفوز مهم جداً لأربيل على أرضه وهو استحقاق له أثر اجتهاد المدرب نزار محروس الذي كان مميزاً في إدارته لهذه المباراة ".

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