2022/04/18 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه شيخ عام عشيرة البوعجيل حاتم عبد الكريم الندا، اليوم الاثنين، اعتذاراً لأهالي مدينة تكريت على خلفية المشاجرة التي وقعت فجر اليوم في شارع الأطباء بالمدينة، مؤكداً ان هناك من يعمل على اثارة الفتنة بين عشيرته وأهالي تكريت.وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، […]

ظهرت المقالة إثر مشاجرة شارع الأطباء..



شيخ عشيرة البو عجيل يعتذر لأهالي تكريت (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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