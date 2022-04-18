القدر لعب دوره.. فيديو كاميرا مراقبة يرصد نجاة أوكران من سقوط قذائف

2022/04/18 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، فيديو مصور عبر كاميرا مراقبة، يرصد نجاة أوكران من سقوط قذائف في أحد شوارع مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

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