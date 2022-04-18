بسبب تقلص الامدادات.. ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/04/18 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 113.20 دولار للبرميل الساعة 0030 بتوقيت غرينتش وزادت العقود الآجلة لخام […]

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ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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