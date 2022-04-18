لا يسألون عنا... - محمد الحنفي

2022/04/18 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي من نحن؟...لا هوية لنا...لا نسأل عن أنفسنا...لا يسألون عنا...نحن نحرم...حتى من السؤال عنا...حتى من أنفسنا...°°°°°°لا نملك...غير الوجود...والوجود معدوم...والمعدوم...في ظل الوجود...لا يسأل عنه...ولا يرتجى...أن يسأل عنه...لأن السؤال...تأكيد للوجود...والوجود...في حكم العدم...°°°°°°والقائمون...على أمر الحركة...لا ......





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