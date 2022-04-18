القبض على خمسة متهمين بإثارة خلاف عشائري راح ضحيته اثنين في ميسان

2022/04/18 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على خمسة متهمين بإثارة خلاف عشائري، تسبب بمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخر في ناحية كميت، شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "فور وقوع الحادثة باشرت قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة قضاء علي الغربي، ومركز شرطة ناحية كميت، وبالتعاون مع أفواج طوارئ الشرطة، بفرض طوق أمني وتنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لملاحقة الجناة المتورطين في الحادثة".

وأوضحت أنه "نتج عن ذلك القبض على (5) من مفتعلي الخلاف الذي وقع بين أبناء العشيرة الواحدة، ولا تزال مفارز القوة المذكورة تواصل تطبيق الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة".

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