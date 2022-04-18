الازمة الروسية الاوكرانية تدفع اسعار الذهب لأعلى مستوياتها خلال شهر واحد

2022/04/18 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوياتها منذ منتصف آذار حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى توتر معنويات المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى الأمان في السبائك.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1984.51 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته في شهر.وتعتبر السبائك مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الأزمات […]

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