2022/04/18 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» الآن التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة، ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه.وبحسب تقرير صادر عن شركة «سنسور تاور» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي […]

ظهرت المقالة «تيك توك» التطبيق الأكثر تنزيلاً في مختلف أنحاء العالم منذ بداية العام أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («تيك توك» التطبيق الأكثر تنزيلاً في مختلف أنحاء العالم منذ بداية العام) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («تيك توك» التطبيق الأكثر تنزيلاً في مختلف أنحاء العالم منذ بداية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).