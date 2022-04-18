بعد دعوته لحرق القرآن ووسكب دم خنزير فوق المصحف.. ناشط دنماركي: الشرطة غير قادرة على حمايتي

2022/04/18 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناشط الذي أثار غضبا واشتباكات بسبب حرقه لنسخة من القرآن، عن إلغاء مظاهرة كان من المقرر أن تقام الإثنين، بسبب عدم قدرة الشرطة على حماية نفسها وحمايته

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