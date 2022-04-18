أوكرانيا.. ضربات صاروخية

2022/04/18 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، والتي كانت غالبا بمنأى عن القتال، لخمس ضربات صاروخية روسية، الاثنين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

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