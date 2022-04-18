داعش يفجر “مرقداً دينياً” في ديالى

2022/04/18 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم تنظيم داعش اليوم الاثنين، على تفجير أحد المراقد الدينية في محافظة ديالى.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز” إن “مرقد (سيد شعبان) الواقع في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة، تعرض للتفجير على يد عناصر من تنظيم داعش”.

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