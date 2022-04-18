نائب يدعو لتحرك دبلوماسي نحو الكويت بهذا الشأن

2022/04/18 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب محمد حسن الشمري، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية للتحرك دبلوماسياً نحو الكويت بشأن الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين.وقال الشمري في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “قبل ايام قلائل اتخذت السلطات الكويتية اجراءات غير صحيحة تجاه مجموعة من الصيادين العراقيين قرب ميناء خور عبد الله دون معرفة الدوافع والأسباب”.وطالب الشمري […]

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