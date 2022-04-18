الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لامرأة من قبل زوجها في بغداد

2022/04/18 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل غامضة لامرأة من قبل زوجها في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة سجلت على أنها انتحار، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع زوج المجنى عليها ومواجهته بالأدلة أنهار واعترف صراحة عن قيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) بسبب خلافات عائلية".

واضاف البيان انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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