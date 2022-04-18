القاتل زوجها.. الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة في بغداد

2022/04/18 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الإثنين، عن جريمة قتل غامضة لامرأة من قبل زوجها في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة سجلت على أنها انتحار، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث".

وأضاف البيان: "وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع زوج المجنى عليها ومواجهته بالأدلة أنهار واعترف صراحة عن قيامه بقتل المجنى عليها (زوجته) بسبب خلافات عائلية، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا".

وتابع، أنه "تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة وتوقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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