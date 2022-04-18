مطلب نيابي للخارجية بالتحرك دبلوماسياً وتقديم رسالة احتجاج للسفير الكويتي ببغداد

2022/04/18 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب عن دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية العراقية بالتحرك دبلوماسياً وتقديم رسالة احتجاج للسفير الكويتي ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قبل ايام قلائل اتخذت السلطات الكويتية اجراءات غير صحيحة تجاه مجموعة من الصيادين العراقيين قرب ميناء خور عبد الله دون معرفة الدوافع والأسباب، لذلك نطالب وزارة الخارجية العراقية التحرك دبلوماسيا وتقديم رسالة احتجاج الى سفير الكويت لدى بغداد لمعرفة اسباب حصول الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين بصورة مستمرة وخلافا للقانون والاعراف الاجتماعية السائدة في الوطن العربي".

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