سُجلت على أنها أنتحار.. المكافحة تكشف عن جريمة “قتل غامضة” في بغداد

2022/04/18 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل غامضة، سجلت على انها حالة انتحار في الكاظمية.وذكرت المديرية في بيان، ورد وكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة سجلت على أنها انتحار، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، حيث تم تشكيل […]

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المكافحة تكشف عن جريمة “قتل غامضة” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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