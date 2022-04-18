بريطانية تحتفظ ببيضة عيد الفصح منذ أكثر من 60 عاما

2022/04/18 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال سيدة بريطانية تحتفظ بهدية عيد

الفصح، أهداها إياها والدها قبل 62

عاماً، والتي تتكون من بيضة العيد

والحلوى.

ووفق صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية،

تدفع هيليون فيرن كل شهر 80 جنيهًا

إسترلينيًا (104.

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