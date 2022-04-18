وفاة كاتب عراقي

2022/04/18 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار

جودي العبودي، اليوم الاثنين، وفاة

الكاتب العراقي سعد هدابي عن 60 عاماً.

وكتب العبودي عبر صفحته في موقع فيسبوك،

"أما زال الوقت مبكرا ياصديقي؟.



الى

رضوان الله ورحمته س

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