تركيا تنفذ عملية عسكرية في شمال العراق

2022/04/18 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن

طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية،

قصفت أهدافاً ومعسكرات وأنفاقاً وملاجئ

ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال

العراق، بحسب ما أوردت وكالة أنباء

"الأناضول" الرسمي

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