2022/04/18 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقامت رئاسة استئناف الانبار الاتحادية، اليوم الاثنين، اول ورشة تعريفية حول الايزو طاقة بعنوان (الطاقة المتجددة للمباني الحكومية) وقد جاءت الورشة بناء على توجيهات مجلس القضاء الاعلى الموقر في التحول الى الطاقة النظيفة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الورشة التي اقيمت في مقر استئناف الانبار حضرها كل من السيد رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية القاضي السيد عبدالله محمد عبد واعضاء لجنة ايزو طاقة التابعة لاستئناف الانبار و جميع مدراء الادارة للمحاكم التابعة لاستئناف الانبار".

واضاف انه "تم مناقشة مواضيع عديدة منها المساحات المتوفرة للخلايا الشمسية والتعاون بين جامعة الانبار وبين الاستئناف لعمل كشوفات دقيقية، وكذلك تم التطرق الى اشغال المساحات القابلة للزراعة والتي لم يتم زراعتها لتوفير مساحات خضراء".

واشار الى انه "القيت في الورشة كلمة للسيد رئيس الاستئناف ودراسة موجزة وعرض فني للرؤيا المستقبلية في استخدام الطاقة الشمسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الانبار تعقد ورشتها الاولى الخاصة بتقليل استهلاك الطاقة والتحول الى "الطاقة النظيفة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الانبار تعقد ورشتها الاولى الخاصة بتقليل استهلاك الطاقة والتحول الى "الطاقة النظيفة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).