المجتمعية تحبط محاولات ابتزاز الكتروني وتعيد 5 شقيقات هاربات لذويهن

2022/04/18 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احباط 6 محاولات ابتزاز الكتروني واعادة 5 شقيقات هاربات الى ذويهن.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها تمكنت وبعمليات منفصلة من احباط (6) محاولات ابتزاز الكتروني مارسها شباب بحق فتيات، اثنان منها في محافظة الانبار ومثلها في العاصمة بغداد وواحدة في كل من محافظتي كركوك وكربلاء المقدسة".

وأضافت أنه "استطاعت مفارز المجتمعية من إعادة (5) شقيقات دون سن ال 18 عاما الى ذويهن، بعد هروبهن من منزلهن بسبب تعنيف زوجة والدهن المفرط لهن، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن، وحثهن على عدم ترك منزلهن لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على حياتهن، وتتخذ بحق معنفيهن الإجراءات اللازمة".

وبينت أن "مفارز المجتمعية توصلت الى المبتزين وواجهتهم بأدلة الإدانة واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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