2022/04/18 | 11:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يدمر مرقدا دينيا في ديالى.

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