2022/04/18 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التوقعات الجوية اليوم الاثنين، إلى أن العراق سيشهد عواصف رملية تجتاح أجزاءً من البلاد وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “الجبهة تتمركز في أجواء مصر مسببة عواصف ترابية في جميع اقسام مصر مع هطول مطري خفيف”.وأضاف، “الجبهة ستندفع شرقا لتؤثر على العراق اعتباراً من مساء […]

ظهرت المقالة الغبار يلازم سماء العراق..



متنبئ يكشف الموعد الجديد للموجة أولاً على ايرث نيوز.

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