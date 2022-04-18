الرئيس الأوكراني يرفض تسليم دونباس لبوتين

2022/04/18 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسليم إقليم دونباس إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في مقابلة حصرية مع مذيع CNN جايك تابر، في كييف، قائلًا "لا نريد أرض أي شخص آخر، ولن نتنازل عن أراضينا".

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