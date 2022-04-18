2022/04/18 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي اليوم الاثنين ، عن الاطاحة بواحدة من اكبر شبكات المخدرات في المحافظة في الوقت الذي تقترب فيه القوات الامنية من الايقاع بما وصفه بالصيد الثمين وهو واحد من اكبر تجار المخدرات في البلاد ، متعهدا بالوقت نفسه بحرب لا هوادة فيها ضد تجار السموم في المحافظة […]

ظهرت المقالة محافظ ذي قار يتوعد بحرب لا هوادة فيها ويتحدث عن ’الضربة القاصمة’ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يتوعد بحرب لا هوادة فيها ويتحدث عن ’الضربة القاصمة’) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يتوعد بحرب لا هوادة فيها ويتحدث عن ’الضربة القاصمة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).