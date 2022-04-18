محافظ ذي قار يتوعد بحرب لا هوادة فيها ويتحدث عن توجيه ’ضربة قاصمة’

2022/04/18 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف محافظ ذي قار محمد الغزي اليوم الاثنين، عن الاطاحة بواحدة من اكبر شبكات المخدرات في المحافظة، تزامناً مع قرب الايقاع بـ “واحد من اكبر تجار المخدرات في البلاد”، متعهداً بحرب لا هوادة فيها ضد تجار السموم.وقال المحافظ في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته ايرث نيوز، ان “القوات الامنية ولاسيما في جهاز الامن […]

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