2022/04/18 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ديالى تنفي تفجير مرقد ديني في المحافظة

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