الحزب الديمقراطي يحدد موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة - عاجل

2022/04/18 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، اليوم الاثنين، تماسك التحالف الثلاثي، فيما توقع تشكيل الحكومة المقبلة نهاية الشهر الخامس المقبل.

وقال علي آغا في بيان صدر من مكتبه اليوم، ان "ولادة التحالف الثلاثي (الإنقاذ الوطني)، هو كاستحقاق انتخابي، اذ ان هذا التحالف لن يكون ضد احد انما لإنقاذ العراق من الوضع الذي وصل اليه".

وأضاف، ان "هذا التحالف اكثر تماسكا من أي وقت مضى، فهو يتواصل مع الكتل لإخراج العراق من الانسداد السياسي، وهو ماضي بتشكيل حكومة مهنية خدمية مبنية على النزاهة والكفاءة، نهاية الشهر الخامس".

وأشار الى، ان "زعماء التحالف المؤثرين ماضين بتحقيق استحقاقات ومطالب الشارع العراقي وكذلك استحقاقاته الوطنية بحسب الظروف ومعطيات المرحلة، والمحافظة على وحدة وسيادة العراق، ومحاربة الفساد والإرهاب، لايمانه المطلق بانه وجهين لعملة واحدة، فضلا عن تقوية المؤسسات الاتحادية، وتأمين عودة النازحين ومنحهم حقوقهم الدستورية القانونية الضائعة ماديا ومعنويا، وتأمين مناطقهم المدمرة".

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