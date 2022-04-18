بدء تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي 2021 – 2022 في كربلاء

2022/04/18 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعبة التسويق اكملت تدقيق قوائم باسماء المزارعين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2021 – 2022.

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