443 مليار دولار قيمة سوق المشاريع في العراق

2022/04/18 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

ذكرت مجلة "ميد" البريطانية أن القيمة الإجمالية لسوق المشروعات في دول الخليج والعراق وايران تراجعت الى 3.2 ترليونات دولار.

وقالت المجلة في تقرير لها ، ان قيمة مؤشر "ميد بروجكتس" لدول الخليج والعراق وايران انخفض خلال الفترة من 11 اذار الى 8 نيسان من العام الحالي 2022 بنسبة 0.4 بالمئة الى 3.2 تريليونات دولار بعد ان كان 3.3 تريليونات دولار.

واضافت ان "قيمة سوق المشاريع في العراق بلغت 443 مليار دولار، فيما بلغت هذه القيمة في ايران 259 مليار دولار، وبلغت قيمة المشاريع في السعودية 1.35 تريليون، مقابل 618 ملياراً للإمارات، وفي الكويت 206 مليارات دولار، أما قطر وعمان بلغت قيمة سوق المشاريع فيهما 181 مليار دولار و180 ملياراً على التوالي بينما كانت البحرين في ذيل القائمة بواقع 52 ملياراً.

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