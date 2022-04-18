2022/04/18 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الإثنين، عن ضبط ١٩ شاحنة مخالفة للضوابط، في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط ١٩ شاحنة محملة (اجهزة كهربائية، مواد منزلية، مواد غذائية) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة”.واضافت انه “تم […]

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