16 نائبا عن البصرة يرفضون تبديد ثروات المحافظة من قبل حكومة الكاظمي

2022/04/18 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن 16 نائبا في الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه، الاثنين، الرفض التام لمشروع البصرة _ العقبة في ظل حكومة تصريف الاعمال، مؤكدا انهم يرفضون تبديد ثروات المحافظة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي.وقالت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “16 نائبا عن الإطار التنسيقي والقوى المتحالفه يؤكدون بشكل […]

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