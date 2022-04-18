2022/04/18 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن أحداث "الكراهية والتعصب" ضد الدين الإسلامي في السويد تشكل خطرا على مبدأ التعايش، معربا عن رفضه لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أحداث العنف.. قرقاش يعلق على موجة "الكراهية والتعصب" في السويد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أحداث العنف.. قرقاش يعلق على موجة "الكراهية والتعصب" في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).