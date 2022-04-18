الروسي هانغارينكا يباشر مهامه مدرباً لوطني الاثقال

2022/04/18 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

باشر الروسي ليافونيتشي هانغارينكا مهامه بالاشراف على تدريب منتخبنا الوطني لرفع الاثقال بمشاركة 13 رباعاً و4 رباعات في القاعة التخصصية لوزارة الشباب والرياضة.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين، ان " اختيار البيلاروسي هانغارينكا مدربا للمنتخب جاء بعد الاطلاع على مجموعة مـن السير الـذاتـيـة لعدد مـن المــدربــين، ولاقتناع الاتحاد بأنه الأنسب لقيادة المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، لاسيما أنه حقق مع منتخب الدومينيكان الذي كان يشرف عليه وسامين ملونين في أولمبياد طوكيو الأخيرة ".

وأضاف صالح ان " من بين أبرز الاستحقاقات التي تنتظر رباعينا هي دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين في أيلول المقبل ودورة التضامن الإسلامي المؤمل أن تستضيفها تركيا في شهر آب المقبل، فضلا عن بطولة تقام في اليونان في الشهر المقبل ".

من جانبه أعرب المدرب البيلاروسي عن سعادته بعمله الجديد فـي الـعـراق واعــداً بتقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والأداء، في المشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة، مؤكداً ضرورة تحسين الرعاية الطبية للاعبين والمنتخبات من خلال وجود كادر طبي متخصص لعلاج الإصابات التي ترافق إعداد الرباعين والرباعات.

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