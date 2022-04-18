ألعاب أطفال أوكرانيا.. مجسمات طائرة أوكرانيا العملاقة وصواريخ

2022/04/18 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت طائرة أنتونوف الأوكرانية العملاقة، وصواريخ جافلين الأميركية، ألعابا للأطفال في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ 24 فبراير الماضي.

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