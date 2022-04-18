الدفاع المدني: انقاذ فتاة واخماد حريق اندلع بمنزلها في النجف

2022/04/18 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن انقاذ فتاة واخماد حريق في منزلها بمنطقة حي السلام في مركز محافظة النجف.وذكرت المديرية في بيان، ور لوكالة ايرث نيوز، أن “فرقها تمكنت من انقاذ فتاة واخماد حادث حريق اندلع بدار سكن في منطقة حي السلام بمركز محافظة النجف”.واضافت انه “تمكنت مفارزنا في من […]

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