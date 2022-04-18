توضيح من شرطة ديالى حول أنباء تفجير مرقد ديني في المحافظة

2022/04/18 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد محمد حسن الاخبار التي تناقلتها عدد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مفادها «عصابات داعش الارهابية تشن هجوماً على قرية زهرة وتشتبك مع القوات الامنية وتتمكن من تفجير مرقد ديني في المحافظة، مبيناً ان هذا الاخبار عارية عن الصحة الغرض منها التأثير في الرأي العام […]

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