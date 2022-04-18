مؤيد اللامي :نسبة المشاركة بانتخابات نقابة الصحفيين اكثر من 75%

2022/04/18 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد

اللامي ان اعداد الصحفيين في عموم

العراق وصل الى ما يقارب ٢٦ الف من

المشاركين والمتمرنين والمتمرسين منذ

عام ١٩٥٩ مبينا ان نسبة المشاركة

بانتخابات نقابة الصحفيين الاخي

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