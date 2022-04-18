ما علاقة إسرائيل؟.. الكشف عن دعم خارجي للكاظمي لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة - العقبة - عاجل

2022/04/18 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب أحمد الموسوي، اليوم الإثنين، عن دعم خارجي إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة – العقبة.

وقال الموسوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مد انبوب النفط من البصرة الى العقبة ليس له اية مردودات اقتصادية للعراق سوى ان الولايات المتحدة الامريكية أرادت ان تفي بالتزاماتها تجاه الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني كالأردن ومصر من خلال النفط العراقي".

وأضاف، ان "الدعم الخارجي لحكومة الكاظمي واضح لتنفيذ هذا المشروع لذلك نرى إصرار كبير من الحكومة لتنفيذ المشروع حيث انه لم يتم ادراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء ومع ذلك تم تمريره خلال الجلسة وهذا يبعث الشك والريبة لدى ابناء الشعب العراقي".

وتابع، ان "مشروع انبوب البصرة - العقبة ليس له مردود اقتصادي او سياسي كما ان الانبوب سيمر في مناطق غير مسيطر عليها أمنيا، فضلًا عن التكلفة الكبيرة لهذا المشروع".

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