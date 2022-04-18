الدفاع المدني تنقذ فتاة وتخمد حريقاً اندلع بمنزل في النجف

2022/04/18 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن انقاذ فتاة واخماد حريق اندلع بدار سكن في منطقة حي السلام بمركز المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزنا في مركز وادي السلام بإسناد من مركز اليرموك تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد إنقاذ فتاة واخراجها من داخل الدار ونقلها إلى مكان آمن تم أثناء عملية المكافحة إنقاذ مصوغات ذهبية حيث سلمت اصولياً إلى صاحب الدار"، مشيرةً الى أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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