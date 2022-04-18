اوامر عليا بحفر 300 بئر بشكل عاجل في ديالى

2022/04/18 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، عن صدور اوامر عليا بحفر 300 بئر ارتوازي في 20 منطقة حمراء.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الموارد المائية اصدرت قرارا فوريا وعاجلا لكوادرها وفرقها الميدانية المختصة بحفر 300 بئر اتوازي في 20 منطقة حمراء هي الاكثر تضررا بازمة الجفاف […]

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